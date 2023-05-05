《鍾之日記》ＩＭＦ撐香江，恒指重上兩萬

《鍾之日記》５月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）代表團在香港進行磋商訪問後，公布其總結性陳述聲明指，香

港經濟正在強勁回升，預計２０２３年及２０２４年實質本地生產總值（ＧＤＰ）將分別增長

３﹒５％及３﹒１％。ＩＭＦ又指，聯匯制度繼續暢順運作，為經濟及金融體系提供穩固的支柱

，讓金融體系發揮國際金融中心的角色，故聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合

適安排。

香港樓市方面，ＩＭＦ指，宜適度放寬按揭成數及供款與入息比率規定，若炒賣風險減退，

當局可分階段取消買家印花稅及新住宅印花稅。

香江魚缸今日重上兩萬點大關，但成交不足１０００億，僅９８２﹒７５億元。恒指高開

１１２點，最多升２６０點，高見２０２０８，之後回順，收報２００４９，升１００點或

０﹒５％；國指收報６７９７，升７８點或１﹒２％；科指升１％，收３８９５點。



＊滬綜指止步三連升＊



４月財新服務業ＰＭＩ錄得５６﹒４，較前月下降１﹒４個百分點，低於市場預期，仍連續

第四個月處於景氣區間，且為近兩年半來次高值，顯示服務業繼續大幅擴張，市況持續改善。此

前公布的４月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒５，較前月下降０﹒５個百分點，近三個月首次

落於收縮區間。製造業和服務業景氣分化，在服務業持續修復的帶動下，當月財新中國綜合

ＰＭＩ從３月高點５４﹒５降至５３﹒６。

祖國股市經歷上日（４日）金融股大漲穩市後，今日欠利好消息，加上４月財新服務業

ＰＭＩ數據遜預期，滬綜指高開低收，終結三連漲。滬綜指今早小幅高開後回調，最低跌至

３３２１﹒１９點但仍守三千三，全日窄幅波動收跌０﹒４８％，報３３３４﹒５點。「五一」

假期後，本周兩個交易日累升０﹒３％。兩市全日成交１０７１２億元人民幣，按日跌近９％，

成交額連續第２１個交易日突破１萬億元，陸股通淨流入逾６億元。



＊債權人支持重組，融創飆近１８％領漲＊



融創中國（０１９１８）公布，有關境外債務重組，已有８５％的債權人加入重組支持協議

。該集團指，與債權人小組訂立之重組支持協議，早前已獲超過７５％的現有債務持有人已遞交

加入重組支持協議的函件。這意味著債權人對其本金９０﹒４８億美元的境外債務重組方案認可

，認為融創可以走出困境。按照程序，接下來融創境外債務重組方案只待法庭程序完成，便可正

式落地執行。

消息刺激融創中國全日飆１７﹒７％，報１﹒８６元，領漲內房股。碧桂園（０２００７）

漲５﹒５％，為表現最佳藍籌；新城發展（０１０３０）升４﹒３％，萬科企業（０２２０２）

升３﹒６％，中海外（００６８８）升３﹒３％，潤地（０１１０９）升２﹒８％，龍湖

（００９６０）升２﹒４％。

建銀國際發表研報指，內地民營房地產開發商經營狀況持續改善，４月份市場數據顯示中國

主要房企銷售額表現平平，相信是由於４月份屬相對淡季，國企合同銷售以４９％的平均增長率

繼續領先，但當中優質民營企業表現亦大幅改善，部分房企銷售表現持平或跌幅收窄。



＊聯通騰訊再有新合作，股價比翼齊飛＊



中國聯通４日宣布，與騰訊（００７００）進一步深化合作，共同出資設立的混改新公司－

－雲宙時代科技有限公司４月２６日正式在北京成立，將提供新一代ＣＤＮ（內容分發網絡）以

及邊緣計算服務。雲宙時代由聯通創新創業投資有限公司、深圳市騰訊產業創投有限公司與天津

數智梯航科技合夥企業（有限合夥）共同持股，公司註冊資本３億元（人民幣．下同），聯通創

投與騰訊產投分別持股４８％（１﹒４４億元）、４２％（１﹒２６億元）。

在此之前，中國聯通與騰訊已有諸多交集。天眼查顯示，騰訊控股有限公司高級執行副總裁

盧山同時擔任中國聯合網絡通信股份有限公司董事職務。此外，成立於２０２１年的深圳市前海

新型互聯網交換中心有限公司，聯通創新創業投資有限公司持股１８％，深圳市騰訊產業創投有

限公司持股５％。

騰訊今升１﹒５％，聯通（００７６２）漲近３％。



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