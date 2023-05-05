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即市新聞

05/05/2023 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收升４８點子報６﹒９１１４，創近兩周新高

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９２點子後升幅收
窄，全日在６﹒９０３３至６﹒９１５７之間波動，收盤報６﹒９１１４，較上個交易日４時
３０分收盤價升４８點子，兩連升，創４月２４日以來近兩周新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２０點子，報６﹒９１５１。
　　今日中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１４，較上個交易日跌６０點子
，上個交易日報６﹒９０５４。
　
＊人民幣受制於中美利差倒掛，大概率維持區間走勢＊
　
　　交易員表示，歐美央行利率決議後，市場焦點轉向美國非農就業數據及愈演愈烈的銀行業動
盪，而美國聯儲局可能結束緊縮周期的預期料施壓美元指數表現，不過人民幣依舊受制於中美利
差倒掛，大概率維持區間走勢。
　　加拿大皇家銀行（ＲＢＣ）最新觀點認為，在沒有新的重大政策刺激的情況下，預計中國的
經濟復甦會在本季度達到頂峰。從政府年度目標看，短期沒有啟動進一步刺激措施的緊迫性，預
計人民幣╱美元將溫和上漲，調低年底人民幣目標至６﹒６０元，此前為６﹒４０。（ｊｔ）

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