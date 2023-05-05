【香港要聞】港協批冰協指控失實，稱對方無準備ＵＳＢ交予主辦方

《經濟通通訊社５日專訊》冰球世錦賽播錯國歌事件繼續發酵。冰協昨（４日）向港協暨奧

委會提交書面報告，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜形容報告令人失望，說法亦前後矛盾，又指

冰協對港協的指控嚴重失實，令社會有很大誤解，感到遺憾。港協會審視冰協的報告，希望在本

月中董事局會議商討。

楊祖賜會見傳媒時表示，冰協在報告中提及曾向波斯尼亞主辦方提交附國歌的ＵＳＢ，但有

關說法不實，冰協代表３月與港協會面時，曾親口承認沒有預備ＵＳＢ。他又批評冰協一直對關

鍵問題避而不答，冰協公開聲明指在比賽前有向主辦機構提供正確本國歌，但無交代是何時提交

、哪裏提交、有否以硬件方式提交國歌、以及有否要求主辦機構以書面確認。港協追問多次，冰

協也無交代。



＊從無指控冰協不尊重國歌＊



楊祖賜稱，原本希望有一個月時間，讓冰協將事實交代及提出改善方向，但冰協只是不斷提

出失實指控。他澄清港協從來無指控冰協無尊重國歌，冰協回應傳媒查詢及發出的文件顯示，冰

協未能按相關指引要求處理國歌，未能對國歌予以莊嚴處理，但就被曲解成指控冰協不尊重國歌

。

楊祖賜強調，港協從來無向運動員作出不尊重的言論，有關說法是失實，又表示今次出來交

代的目的，是為了解事實的全部，並非為口舌之爭。（ｃｌ）

