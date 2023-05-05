《神州民企》融創中國（０１９１８）８５％債權人支持重組

《經濟通通訊社５日專訊》融創中國（０１９１８）公布，有關境外債務重組，昨天經延長

同意費截止，佔現有債務約８５％的同意債權人已加入重組支持協議。

該集團指，與債權人小組訂立之重組支持協議，早前已獲超過７５％的現有債務持有人已遞

交加入重組支持協議的函件。（ｗｈ）

