  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2023 07:53

《神州民企》融創中國（０１９１８）８５％債權人支持重組

　　《經濟通通訊社５日專訊》融創中國（０１９１８）公布，有關境外債務重組，昨天經延長
同意費截止，佔現有債務約８５％的同意債權人已加入重組支持協議。
　　該集團指，與債權人小組訂立之重組支持協議，早前已獲超過７５％的現有債務持有人已遞
交加入重組支持協議的函件。（ｗｈ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/05/2023
《神州經脈》財新PMI再陷收縮　五一國內遊丁財勝疫前　人幣升
人氣文章財經熱話04/05/2023
【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂　年底或減息25點子
人氣文章財經熱話04/05/2023
【北水愛內險】受惠A股穩升北水湧入　內險鬥搶高　平保國壽邊隻好？
人氣文章生財有道04/05/2023
【高息定存】邊間銀行超高息？定存20厘　1周速賺逾1900元
人氣文章香港要聞04/05/2023
澳門賭場打鬥事件累計13人被捕，禁入境1至5年
人氣文章財經熱話04/05/2023
匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金