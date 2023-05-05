《日入而息》北向互換通本月１５日啟動，傳順豐控股擬年內港上市

《今天重點》

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港交所：互換通５月１５日啟動，初期先開通北向交易；匯豐歡迎「北向互換通」開通，助投資

者對沖利率變化

杜嘉祺：分拆將嚴重破壞股東價值，令股息面臨風險；祈耀年重申呼籲股東反對匯控分拆決議案

；匯控杜嘉祺指呂宇健對匯控業務存有誤解

傳順豐控股擬年內在港上市，集資最多２３４億元

傳燕之屋考慮香港上市集資約１５﹒６億元

ＩＭＦ表示若炒賣風險減退，港府可分階段取消辣招；預期本港中期經濟升幅降至３％以下

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《即日市況》

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恒指高收１００點報２００４９，碧桂園收升６％，海爾智家跌５％

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《深滬股市》

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滬綜指連漲三日後回調，全日收跌０﹒４８％家電股弱

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《美元匯價》

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地區銀行危機未解除，美元反彈動力弱

歐元最新報１﹒１０２７╱３１，日圓最新報１３４﹒１８╱２１

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《公司資訊》

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傳順豐控股擬年內在港上市，集資最多２３４億元

傳燕之屋考慮香港上市集資約１５﹒６億元

新地（０００１６）大埔白石角新盤下周推１３８伙，入場約４５４萬

港交所（００３８８）續密切與業界及供應商溝通，就雙櫃台測試提供支援工作

港鐵（０００６６）個別高鐵列車今暫停服務，受影響班次來往廣州東；金澤培稱港鐵透過人工

智能優化勞動力，利用創新方法尋找解決方案

傳螞蟻集團考慮出售香港虛擬銀行股份

聯邦快遞亞太區總部擬由香港遷至新加坡

金沙中國（０１９２８）外國客博彩專區受歡迎，５月賭收料按月上升

滙控（００００５）分拆議案ＡＧＭ今表決，平保匯豐立場迥異添變數

太古地產（０１９７２）今年首季香港整體辦公樓出租率跌至９４％

中國海外發展（００６８８）４月合約物業銷售金額按年升６７％

金地商置（００５３５）四月合約銷售總額按年跌１﹒２５％

利亞零售（００８３１）鄧子健接替楊立彬出任行政總裁及執董

香港通訊國際控股（００２４８）附屬售內地電訊公司股權

萬邦投資（００１５８）主席兼執行董事鍾明輝昨日辭世

華僑永亨前經理行賄同事轉介按揭客戶予財務中介判囚四周

銀城國際（０１９０２）４月合約銷售按年跌４１﹒７％至９﹒０８億元人民幣

大華銀行表示首季核心淨溢利創１６億新元歷史新高

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《國企紅籌》

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中國海外宏洋集團（０００８１）４月合約銷售按年升３３﹒１％

保利置業（００１１９）４月銷售金額按年升２﹒５倍至６３億元人民幣

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ２６聯合漢斯狀臨床試驗獲批

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《神州民企》

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融創中國（０１９１８）４月合同銷售金額按年下跌約４０﹒６％

碧桂園（０２００７）４月銷售金額按年升０﹒２２％至２２６﹒９億元人民幣

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《中國要聞》

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豬價偏低，中國擬啟動第二批中央凍豬肉收儲

深圳支持港澳青年就業創業，提供生活補助每月不超千元

皇家加勒比郵輪明年上半年重返中國市場，為疫後首間

商務部表示中東歐國家博覽會１６日－２０日在寧波舉行

鐵路五一發送旅客１﹒３３億，日均較疫前增逾２６％

上交所將世茂股份等四股調出融資融券標的證券名單

４月財新服務業ＰＭＩ降至５６﹒４，仍處歷史較高位

人行３０億逆回購利率持平，淨回籠１６２０億元

秦剛與俄羅斯外長會面，中方堅持俄烏勸和促談

社保基金會金犖會見美國路博邁集團董事長一行

特斯拉中國上調全新Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｘ全系車型售價

意大利官員表示與中國續簽一帶一路可能性極低

專家指不動產登記與房產稅無直接關係，提供技術條件

工商銀行受托管理年金基金規模突破５０００億元

渤海、浙商等多家銀行下調人民幣存款掛牌利率

４月４０家中國手遊廠商吸金近２０億美元，米哈游超網易重回第二

工信部批復中移動在國內開展５Ｇ地空通信頻率試驗；擬制訂汽車信息安全技術國家標準

方正證券表示監管升級城投再融資難度增，建議適當規避

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，三星稱五年內半導體技術超台積電

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《國際要聞》

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俄羅斯與印度雙邊貿易棄用盧比結算，重新使用美元

指美國幕後指使無人機襲克宮，俄警告兩國處衝突邊緣

不滿法國官員批梅洛尼撒謊，意外長怒而取消訪法行程

美國總統國家安全顧問沙利文將於周末訪問沙特

警員日本首相官邸內中槍亡，警視廳循自殺案方向調查

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《外圍經濟》

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丹麥央行加息２５基點至２﹒８５厘

全球航空燃料５月之日均需求將達６２３萬桶

微軟與ＡＭＤ合作發展人工智能處理器

汽車需求放緩，德國３月工廠訂單按月大跌１０﹒７％

油價連續三周下跌，本周已累跌一成

澳洲財長將於下周二宣讀預算案

美債孳息率曲線倒掛幅度創紀錄，債務上限憂慮籠罩

聯儲局對金融機構的緊急貸款大幅下降

蘋果季度銷售跌２﹒５％至９４８億美元仍勝預期

尚渤投資表示聯儲局未發暫停加息訊號，與市場仍存分歧

美地區銀行執完一間又一間，貝萊德臨危受命執爛攤

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《大國博弈》

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加拿大或驅逐中國外交官，中國駐加大使提出強烈抗議

美官員料中國藉美債務違約，宣傳美無力運作民主國家

外交部表示加拿大抹黑中國駐加使領館正常履職；美方正在把台灣變成火藥桶

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《其他消息》

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深股通額度全日用不足１億元；滬股通額度全日用２８億元，外資淨流入６億元

ＩＭＦ表示若炒賣風險減退，港府可分階段取消辣招；預期本港中期經濟升幅降至３％以下

陳茂波歡迎ＩＭＦ代表團讚揚港府推動經濟的工作；去年綠債安排或發行額逾１８０億美元

星展香港表示南向通財富管理客戶去年下半年增幅２﹒５倍

信諾環球表示港人憂醫療費用上漲，虛擬診症成新常態

曾國衞稱重塑區議會職能，可落實愛國者治港原則

李家超到訪灣仔街站，支持宣傳區議會改革；香港擁無與倫比優勢，一直主動積極接觸國際合作

夥伴

李慧琼稱不打算參選下屆區議會

林定國稱設立區域組織並非必要，區議會無政治權力；香港有一國兩制三法域優勢，對灣區有重

大戰略意義

英駐港總領事希望與香港重啟關係，高層官員將互訪

陳國基稱區議會改制非不信任市民，新制無檢討時間表

５間社區檢測中心及檢測站下周六起全面停止運作

全港多間津小跌入殺校網，至少三間小學未能開辦小一

冰協再為核對國歌工作不夠完美認錯

蔡若蓮稱５小學來年不獲准辦小一，開班線不宜再降；周日赴英國出席世界教育論壇

運輸署表示全港８５％車輛已領取易通行車輛貼

施羅德投資表示政策支持下，中國於生產潔淨能源佔主導

據報港元人民幣雙櫃台測試未如理想，交易系統未及更新支援

ＰａｙＭｅ登陸百佳、屈臣氏及豐澤，夥易賞錢推優惠及雙倍積分

３月私宅落成量５０３伙，按月跌８４％創近年半新低

中原ＣＣＬ按周跌１﹒３％，連跌３周創８周新低

港協批冰協指控失實，稱對方無準備ＵＳＢ交予主辦方

警方國安處元朗檢取煽動顛覆國家政權案證物，據悉為「國殤之柱」

金管局表示金融去全球化幾乎不可能，不能分為亞洲或非亞洲市場；李達志稱通關後國內外人才

均有意來港發展

本港首季食肆總收益價值２７６億元，按年升８１﹒７％

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