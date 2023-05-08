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08/05/2023 07:49

《國金頭條》非農就業數據反映經濟仍俱韌性，道指反彈近５５０點

　　《經濟通通訊社８日專訊》非農就業數據反映美國經濟仍俱韌性，投資者對經濟衰退和銀行
業爆雷危機暫緩，美股上周五（５日）全面走高，道指反彈近５５０點。
　　道指上漲１﹒７％，報３３６７４﹒３８點。標普５００漲７５﹒０３點，或１﹒９％，報
４１３６﹒２５點。納指上漲２６９﹒０１點，或２﹒３％，報１２２３５﹒４１點。地區銀行
股方面，西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）強勁反彈８０％。
　　美國勞工部當日公布的４月非農就業數據顯示，新增就業人口報２５﹒３萬，遠高於市場預
期的１８萬人。失業率報３﹒４％，低於預期的３﹒６％，前值３﹒５％。時薪增幅則有所上升

　　美匯指數下滑０﹒１３％，至１０１﹒１９。美元兌日圓上漲０﹒３８％，報１３４﹒８。
歐元兌美元上漲０﹒０６％，報１﹒１０１９美元。英鎊兌美元上漲０﹒４９％，報
１﹒２６３６美元。紐約期金下跌１﹒５％，報每盎司２０２４﹒８０美元。
　
＊油價錄得今年以來最長跌勢＊
　
　　油價連續第三周下跌，為今年以來最長跌勢。美國地區銀行再度陷入不穩，市場擔心美國經
濟正步入衰退，都給油價造成壓力。紐約期油單日上漲４﹒１％，報每桶７１﹒３４美元。布蘭
特期油漲２﹒８０美元，報每桶７５﹒３美元。（ｊｆ）
　

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