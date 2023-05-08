恒指升１４９點報２０１９９，中海油漲５％，海底撈跌４﹒３％

《經濟通通訊社８日專訊》非農就業數據反映美國經濟仍俱韌性，投資者對經濟衰退和銀行

業爆雷危機暫緩，美股上周五（５日）全面走高，道指收漲５４６點；標普５００收漲７５點；

納指收漲２６９點。地區銀行股方面，西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）強勁反彈８０％。

港股向上，恒生指數半日收報２０１９９，升１４９點或０﹒７５％，主板成交

５７７﹒４９億元。恒生中國企業指數報６８６０，升６２點或０﹒９２％。恒生科技指數報

３９０４，升９點或０﹒２４％。

恒指三大成交股份依次為建設銀行（００９３９）、中國銀行（０３９８８）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；建設銀行收報５﹒５５元，升０﹒１２元或２﹒２１％，成交３０﹒４７

億元；中國銀行收報３﹒３８元，升０﹒１１元或３﹒３６％，成交１８﹒４９億元；阿里巴巴

－ＳＷ收報８２元，升０﹒３５元或０﹒４３％，成交１８﹒２７億元。國指三大成交股份依次

為建設銀行、中國銀行及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股

（００７００）及美團（０３６９０）；騰訊控股收報３４０﹒２元，跌２﹒６元或０﹒７６％

，成交１４﹒９１億元；美團收報１３３﹒５元，跌２﹒１元或１﹒５５％，成交８﹒３２億元

。

中海油（００８８３）現價升４﹒８６％，報１２﹒９４元，該股成交約８０９４萬股，涉

資１０﹒３５億元，盤中高見１２﹒９６元，最低見１２﹒５２元；中石化（００３８６）升

４﹒３３％，報５﹒３元；中石油（００８５７）升３﹒４２％，報５﹒４５元；神華

（０１０８８）升３﹒３６％，報２７﹒６５元。

另外，海底撈（０６８６２）逆市跌４﹒２９％，報１８﹒２８元，該股成交約９８５萬股

，涉資１﹒８３億元，盤中高見１９﹒４元，最低見１８﹒２２元；華潤萬象生活

（０１２０９）跌２﹒４４％，報４０元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３８％，報２﹒０５元

。（ｋｙ）

