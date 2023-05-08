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08/05/2023 16:30

《盤後部署》餐飲股普跌，海底撈２５０天線不能失，九毛九勿沾手

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒指延續上周五（５日）的升勢，今日高開７８點，報
２０１２８。料全年虧轉賺的阿里健康（００２４１）高開３﹒０９％，報５﹒６８元；上周五
油價造好，中海油（００８８３）高開１﹒７８％，報１２﹒５６元；友邦（０１２９９）上個
交易日大跌３﹒４３％後，今日高開１﹒７２％，報８２﹒９５元。
　　恒指早段升勢平穩，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）
等科技股變動不大，友邦及開了周年股東大會的滙控（００００５）則撐起大市。恒指半日升
１４９點，報２０１９９。
　　午後海底撈（０６８６２）、李寧（０２３３１）等內需股下跌，惟比亞迪（０１２１１）
、小鵬（０９８６８）為首的汽車股報升，三桶油升幅亦擴大，恒指曾升２７２點至２０３２１
。最終，恒指連續第三個交易日上升，收報２０２９７，升２４７點或１﹒２４％，主板成交
１０８０億元。國企指數報６８９７，升９９點或升１﹒４７％。恒生科技指數報３９１４，升
１８點或升０﹒４８％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３３９５，升６０點或升１﹒８１％，成交５６４６﹒６２
億元人民幣；深證成份指數報１１２２５，升４４點或升０﹒４０％，成交２６９５﹒４７億元
人民幣。
　
＊海底撈跌近５％墊底藍籌＊
　
　　部分餐飲股跌幅頗大。海底撈收市跌４﹒８２％，報１８﹒１８元，成交約２６７０萬股，
涉資４﹒８８億元，盤中高見１９﹒４元，最低見１８元；九毛九（０９９２２）跌６﹒８１％
，報１５﹒３２元；海倫司（０９８６９）跌２﹒８５％，報１０﹒９元。
　　海底撈早前公布，「五一」長假期前三天，全國門店共計接待顧客近５３０萬人次，按年增
長約６５％，而在新晉熱門旅遊城市淄博接待人次，較去年同期增長高達４﹒７倍。
　　「五一」假期的憧憬消散後，海底撈走勢有所轉弱。股價自４月中旬起一直受制於２０天線
，今日收市再次失守１０天線，較大機會下試２５０天線（目前為１７﹒２７元）。若然股價連
續兩日收低於２５０天線，投資者宜盡快離場。
　　九毛九的走勢更差，自１月開始反覆下跌，４月尾開始受制於１０天線。今日呈大陰燭，低
見１５﹒１８元，創去年１１月２９日以來最低價，雖然９日ＲＳＩ已跌至２２，惟目前已失守
多個支持位，現時非撈底時機，無貨者不宜沾手。（ｅｒ）

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