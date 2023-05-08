【國際要聞】美國及印度國安顧問同步訪沙特，與王儲討論中東安全

《經濟通通訊社８日專訊》美國國家安全顧問沙利文周日（７日）到訪沙特阿拉伯，與王儲

薩勒曼、阿聯酋國家安全顧問阿勒納哈揚，以及同時到訪的印度國家安全顧問多瓦爾舉行會晤，

討論中東安全局勢。沙利文還與薩勒曼討論了也門局勢，並感謝後者近期幫助美國公民撤離爆發

內戰的蘇丹。（ｊｆ）

