【外圍經濟】汽車產量下滑影響，德國３月工業產出按月萎縮超預期

《經濟通通訊社８日專訊》德國聯邦統計局周一（８日）公布的數據顯示，該國３月工業產
出按月萎縮幅度大於預期，主要受汽車產量下滑影響，並反映高利率導致需求疲弱。
數據顯示，德國３月工業產出按月下降３﹒４％，遠高於市場預計的１﹒３％，前值為下跌
２﹒１％。較去年同期則增長了１﹒８％，前值０﹒７％。（ｊｆ）
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