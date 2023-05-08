【外圍經濟】汽車產量下滑影響，德國３月工業產出按月萎縮超預期

《經濟通通訊社８日專訊》德國聯邦統計局周一（８日）公布的數據顯示，該國３月工業產

出按月萎縮幅度大於預期，主要受汽車產量下滑影響，並反映高利率導致需求疲弱。

數據顯示，德國３月工業產出按月下降３﹒４％，遠高於市場預計的１﹒３％，前值為下跌

２﹒１％。較去年同期則增長了１﹒８％，前值０﹒７％。（ｊｆ）

