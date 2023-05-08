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08/05/2023 15:55

【外圍經濟】汽車產量下滑影響，德國３月工業產出按月萎縮超預期

　　《經濟通通訊社８日專訊》德國聯邦統計局周一（８日）公布的數據顯示，該國３月工業產
出按月萎縮幅度大於預期，主要受汽車產量下滑影響，並反映高利率導致需求疲弱。
　　數據顯示，德國３月工業產出按月下降３﹒４％，遠高於市場預計的１﹒３％，前值為下跌
２﹒１％。較去年同期則增長了１﹒８％，前值０﹒７％。（ｊｆ）

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