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即市新聞

08/05/2023 09:01

【虛幣世界】迷因幣再度惹起關注，市場熱炒Ｐｅｐｅ　Ｃｏｉｎ

　　《經濟通通訊社８日專訊》消息指，加密貨幣交易所幣安（Ｂｉｎａｎｃｅ）表示，由於遇
到網絡堵塞問題，所以關閉比特幣取款，隨後已經恢復服務。比特幣走勢則輕微下跌，並受制於
２９０００美元之下，而以太幣則在１９００美元水徘徊，但成交在數字上維持不錯的表現，其
中市場熱炒迷因幣Ｐｅｐｅ，自上架幣安之後，從鏈上觀察有用戶在上架前曾以２８０美元買入
幾兆Ｐｅｐｅ幣，隨後以３８０萬美元賣出。
　　ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官喬．迪帕斯誇爾　（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）　指出，迷因幣是市場情緒高漲的一個原因，但加密貨幣專業人士的活
動卻相當平淡。本周市場走勢並不強勁，但市場情緒一直在過山車上，表情包狂熱達到頂峰，隨
著ＰＥＰＥ和其他模因幣的百分比漲幅高達五位數，如果短期內出現全市場反彈，我們不會感到
驚訝。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８５６０﹒６８元，升０﹒４６％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８８０﹒７７元，升０﹒５５％；艾達幣報０﹒３７８６元，升０﹒６９％
；瑞波幣報０﹒４５０３元，升０﹒２７％。（ｕｌ）
　
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