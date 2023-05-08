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08/05/2023 09:30

《異動股》滙控開升逾１％創近４年新高，分拆議案遭大比數否決

　　《經濟通通訊社８日專訊》滙控（００００５）現價升１﹒１１％，報５９﹒１元，該股成
交約６３萬股，涉資３７１２萬元。
　　滙豐控股公布，在上周五（５日）在英國伯明翰行的股東周年大會，股東提呈的３項包括分
拆亞洲業務等決議案遭８０﹒８％至９６﹒８１％票數反對而遭否決，與董事會建議相符。
　　集團主席杜嘉棋表示，很高興絕大部分股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀
行的架構，董事會、同事以至股東們現在可以前進，專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及
為投資者創造更多價值的共同目標。
　　該集團指，大股東平安在若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約５０％的投票率推算
，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數１８％至１９％。該投票率與過往幾年一致

　　現時，恒生指數報２０１２８，升７８點或升０﹒３９％，主板成交２４﹒００億元。國企
指數報６８１１，升１３點或升０﹒２０％。恒生科技指數報３９０８，升１３點或升
０﹒３４％。
　　即月期指新報２００３６，升５２點，低水９２點。即月國指期貨報６８０６，升３點，低
水５點。即月科指期貨新報３９１１，升９點，高水１９點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　５９﹒１０元　升１﹒１１％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６０﹒３０元　升０﹒４２％
　　恒生（０００１１）　　　　　１１４﹒３０元　　　　無升跌
　　中銀香港（０２３８８）　　　　２４﹒５５元　　　　無升跌
　　渣打（０２８８８）　　　　　　６１﹒４０元　升２﹒３３％
　　東亞（０００２３）　　　　　　１０﹒４４元　　　　無升跌
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　６﹒４０元　　　　無升跌
　　友邦（０１２９９）　　　　　　８２﹒９５元　升１﹒７２％
　　港交所（００３８８）　　　　３２０﹒４０元　升０﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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