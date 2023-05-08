《異動股》滙控開升逾１％創近４年新高，分拆議案遭大比數否決

《經濟通通訊社８日專訊》滙控（００００５）現價升１﹒１１％，報５９﹒１元，該股成

交約６３萬股，涉資３７１２萬元。

滙豐控股公布，在上周五（５日）在英國伯明翰行的股東周年大會，股東提呈的３項包括分

拆亞洲業務等決議案遭８０﹒８％至９６﹒８１％票數反對而遭否決，與董事會建議相符。

集團主席杜嘉棋表示，很高興絕大部分股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀

行的架構，董事會、同事以至股東們現在可以前進，專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及

為投資者創造更多價值的共同目標。

該集團指，大股東平安在若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約５０％的投票率推算

，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數１８％至１９％。該投票率與過往幾年一致

。

現時，恒生指數報２０１２８，升７８點或升０﹒３９％，主板成交２４﹒００億元。國企

指數報６８１１，升１３點或升０﹒２０％。恒生科技指數報３９０８，升１３點或升

０﹒３４％。

即月期指新報２００３６，升５２點，低水９２點。即月國指期貨報６８０６，升３點，低

水５點。即月科指期貨新報３９１１，升９點，高水１９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５９﹒１０元 升１﹒１１％

中國平安（０２３１８） ６０﹒３０元 升０﹒４２％

恒生（０００１１） １１４﹒３０元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２４﹒５５元 無升跌

渣打（０２８８８） ６１﹒４０元 升２﹒３３％

東亞（０００２３） １０﹒４４元 無升跌

大新銀行集團（０２３５６） ６﹒４０元 無升跌

友邦（０１２９９） ８２﹒９５元 升１﹒７２％

港交所（００３８８） ３２０﹒４０元 升０﹒２５％

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（ｈｃ）

