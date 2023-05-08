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08/05/2023 11:16

【香港政情】陳帆以家傭比喻區議員，方國珊：「士可殺不可辱」

　　《經濟通通訊社８日專訊》港府提出完善地區治理建議方案，包括引入區議員履職監察制度
，一些違規或表現欠佳者的區議員可被懲處。港區全國人大代表兼前運輸及房屋局局長陳帆昨
（７日）出席電台節目時，以家傭比喻區議員，指聘請家傭均有合約條文，如果家傭不遵從僱主
合法合理的要求，可被解僱，認為擔任區議員的情況一樣。
　　據悉，陳帆的「家傭論」引起建制圈子反響，認為區議員雖然要配合政府，但並非上司下屬
的從屬關係。西貢區議員方國珊質疑陳帆藐視區議員，她在ｆａｃｅｂｏｏｋ上直言「士可殺不
可辱」，稱區議員有尊嚴，好多都好勤力，希望陳帆唔好再用家傭合約比喻。
　
＊狄志遠憂區議員變公務員＊
　
　　新思維立法會議員狄志遠出席同一電台節目時質疑，改革後的區議會，列明區議員須完成政
府指派工作，反問區議員的角色是否仍是民意代表，抑或變成半個公務員。
　　陳帆認為，區議員反映民意要恰如其分地做，其定位仍是促進地區行政、服務市民。他又形
容「蛇齋餅粽」係中國文化的關心表現，認為區議員向居民提供蛇齋餅粽，唔一定唔好。
（ｈｐ）
　

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