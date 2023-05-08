【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒２１億元，買中海油沽建行

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開７８點，報２０１２８點。最高升２７２點報

２０３２１點，最低升３２點報２００８１點。恒指收報２０２９７點，升２４７點或

１﹒２４％。

北水全日淨流入１８﹒２１億元，上日淨流出９﹒８１億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國海洋石油（００８８３）、中國銀行（０３９８８）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最

多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１０８０億元增加９﹒９％。其中港股通成交３６４﹒３億元，佔總成交

３３﹒７％。

中國海洋石油升５﹒８３％報１３﹒０６元，北水淨買入９﹒８億元；中國銀行升

４﹒５９％報３﹒４２元，北水淨買入８﹒５億元；工商銀行升４﹒４７％報４﹒６７元，北水

淨買入２﹒２億元。

建設銀行升３﹒６８％報５﹒６３元，北水淨賣出１１﹒１億元；美團跌１﹒０３％報

１３４﹒２元，北水淨賣出２﹒９億元；中芯國際跌０﹒７２％報２０﹒８元，北水淨賣出２億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ９﹒７８

中國銀行 （０３９８８） ８﹒５４

工商銀行 （０１３９８） ２﹒２２

中國移動 （００９４１） ２﹒１５

兗礦能源 （０１１７１） １﹒７５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１１﹒０９

美團 （０３６９０） －２﹒８９

中芯國際 （００９８１） －２﹒０２

農業銀行 （０１２８８） －０﹒９０

騰訊控股 （００７００） －０﹒６３

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