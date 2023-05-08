金管局：首季外匯基金投資收入９７９億元

《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，今年首季外匯基金錄得９７９億元的投資收入，連
續兩個季度錄得投資收入，當中債券收入４３９億元，香港股票收入３３億元，其他股票收入
２５５億元，外匯投資收入錄得２５２億元。去年首季外匯基金錄得投資虧損４８８億元。
今年首季，支付予財政儲備的款項為５４億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為
３９億元。（ｂｎ）
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