金管局：首季外匯基金投資收入９７９億元

《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，今年首季外匯基金錄得９７９億元的投資收入，連

續兩個季度錄得投資收入，當中債券收入４３９億元，香港股票收入３３億元，其他股票收入

２５５億元，外匯投資收入錄得２５２億元。去年首季外匯基金錄得投資虧損４８８億元。

今年首季，支付予財政儲備的款項為５４億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為

３９億元。（ｂｎ）

