【互換通】中銀香港已為「互換通」開通做好全方位準備

《經濟通通訊社８日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，歡迎和支持香港與內地利率互換

市場互聯互通合作（互換通）的開展，該行已為開通做好交易、清算、結算等全方位準備，一方

面會以境外投資者的身份參與交易，同時作為香港場外結算公司的結算會員，亦會為境外投資者

提供交易的清算代理服務。亦將同時為境外投資者提供「互換通」的外匯兌換服務。

該行指，首階段開通「北向互換通」，一方面能豐富境外投資者可使用的風險管理工具選擇

，亦有利於滿足其利率風險的管理需求，相信「互換通」的開通將進一步釋放境外投資者參與內

地債券市場的潛力，推動人民幣國際化，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位以及

風險管理中心的功能，鞏固國際金融中心的地位。

人行、香港證監會、金管局日前宣布，「互換通」的各項準備工作進展順利，互換通交易將

於下周一（１５日）啟動，初期只限北向交易。境外投資者參與利率掉期合約交易的每日本金名

義淨額上限為２００億元人民幣，上海清算所與港交所（００３８８）旗下場外結算公司之間淨

頭寸對應風險敞口不超過４０億元。（ｈｐ）



