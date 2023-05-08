【香港要聞】轉數快系統提升，周日凌晨１時至早上１１時暫停服務

《經濟通通訊社８日專訊》金管局宣布，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限

公司計劃於５月１４日（星期日）凌晨１時至早上１１時就轉數快進行系統提升，轉數快系統將

於此時段內暫停提供服務。

金管局已要求銀行和儲值支付工具營運商預早及適時通知客戶相關安排。市民可以聯絡其銀

行或儲值支付工具營運商，查詢受轉數快系統提升影響的相關服務詳情。（ｃｌ）

