  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2023 18:31

據報滙控向山西信託收購其合資基金管理公司５１％股權

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述兩名知情人士報道，滙豐控股（００００５）目
前持有滙豐晉信基金管理有限公司４９％股權，集團已與山西信託簽署協議，收購其持有該合資
公司的５１％股權。
　　消息人士表示，此次轉讓需經過公開拍賣股份並獲得監管機構的審查和批准。如果最終獲批
，滙控將能擴大在中國基金管理市場的影響力。
　　滙控發言人拒絕置評。匯豐晉信和山西信託的代表暫未作出回應。（ａｃ）
　

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道08/05/2023
【高息定存】3個月定存息逼近4厘　搶高息銀行大比拼
人氣文章中國故事08/05/2023
《神州經脈》國資委提高發債效率　外儲續回升　滬指創10個月高
人氣文章財經熱話08/05/2023
外匯基金首季投資收入979億　港股投資轉賺33億
人氣文章國際動態08/05/2023
中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管
人氣文章專訪08/05/2023
【專訪】陶冬：聯儲扭捏宣告加息周期結束（有片）
人氣文章香港要聞08/05/2023
教育界議員：收生機制只看數字欠公平，建議酌情給予寬限期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金