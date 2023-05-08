據報滙控向山西信託收購其合資基金管理公司５１％股權

《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述兩名知情人士報道，滙豐控股（００００５）目
前持有滙豐晉信基金管理有限公司４９％股權，集團已與山西信託簽署協議，收購其持有該合資
公司的５１％股權。
消息人士表示，此次轉讓需經過公開拍賣股份並獲得監管機構的審查和批准。如果最終獲批
，滙控將能擴大在中國基金管理市場的影響力。
滙控發言人拒絕置評。匯豐晉信和山西信託的代表暫未作出回應。（ａｃ）
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