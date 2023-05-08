《再戰明天》中國公布進出口數據，美聯儲理事參與線上對話

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布進出口數據，及美聯儲理事參與線上對話，料為周二

（９日）市場焦點。



＊歐洲央行執委參加ＩＭＦ活動，中國公布貿易收支＊



各國重要經濟活動方面，德國總理朔爾茨在歐洲議會發表講話。本港時間周二４：００ｐｍ

，歐洲央行執委連恩參加國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）「歐洲平衡法：在不出現衰退的情況下抑

制通脹」活動。晚上６：１０ｐｍ，英倫銀行主管數字貨幣部門的董事Ｔｏｍ Ｍｕｔｔｏｎ出

席英國金融時報的虛擬貨幣峰會。６：５０ｐｍ，德國經濟部長哈貝克與挪威經濟部長Ｊａｎ

Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｖｅｓｔｒｅ舉行記者會。８：３０ｐｍ，美聯儲理事傑斐遜參與線上對

話。

數據方面，周二中國公布４月進出口數據及貿易收支。

在本港，明日公布業績的公司有：電子交易集團（０８０３６）、僑洋國際控股

（０８０７０）、中彩網通控股（０８０７１）、中國信息科技（０８１７８）、瑞遠智控

（０８２４９）、絲路能源（新）（０８２５０）、亞博科技控股（０８２７９）、圓美光電

（０８３１１）、運興泰集團（０８３６２）、中國創意控股（０８３６８）、恒智控股

（０８４０５）、ＨＭ ＩＮＴＬ ＨＬＤＧＳ（０８４１６）、ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（０８４４６）、富銀融資股份（０８４５２）、絲路能源（０８５７２）、諾誠健華

（０９９６９）等。

此外，明日多想雲（０６６９６）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

