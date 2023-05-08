【企業盈喜】南戈壁（０１８７８）首季轉賺５００－９００萬美元

《經濟通通訊社８日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈喜，預期２０２３年第一季將錄得淨

利潤介乎５００萬至９００萬（美元．下同），而上年度同期則錄得淨虧損１０８０萬元。

公司稱，淨利潤預期升幅主因２０２３年第一季煤炭價格和煤炭銷售量的增加所致。

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