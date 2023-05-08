【企業盈喜】南戈壁（０１８７８）首季轉賺５００－９００萬美元

《經濟通通訊社８日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈喜，預期２０２３年第一季將錄得淨
利潤介乎５００萬至９００萬（美元．下同），而上年度同期則錄得淨虧損１０８０萬元。
公司稱，淨利潤預期升幅主因２０２３年第一季煤炭價格和煤炭銷售量的增加所致。
（ｒｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|國際動態08/05/2023
中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管
|專訪08/05/2023
【專訪】陶冬：聯儲扭捏宣告加息周期結束（有片）
|香港要聞08/05/2023
教育界議員：收生機制只看數字欠公平，建議酌情給予寬限期
|國際動態08/05/2023
據報歐盟擬制裁涉向俄出售軍備的7間中港企業
|FOCUS08/05/2023
【FOCUS】中國祭人口新戰略 強調「高質量發展」
|國際動態08/05/2023
拜登明會共和黨人傾債限，耶倫指國會放行是唯一出路
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰