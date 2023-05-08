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08/05/2023 16:00

【高息定存】３個月定存息逼近４厘，搶高息銀行大比拼

　　《經濟通通訊社８日專訊》銀行搶短存資金，其中３個月存期以建行亞洲、富邦及工銀亞洲
最高，逼近４厘。信銀國際也有３﹒６５厘，起存額僅需１萬元，而創興銀行的３個月存期加至
３﹒６厘。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　３月個月港元定存利率　　　　　　　　　　　　　　　　
　銀行　　最高年利率（％）起存額（港幣）　　　　　　　　　　備注　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建行亞洲　　　３﹒８　　　　　１萬元　　　　　　　貴賓理財╱貴賓晉裕新客戶　　　　　
　富邦　　　　３﹒８　　　　１００萬元　　　　　　　港元「快閃定期」新資金　　　　　
工銀亞洲　　　３﹒８　　　　１０萬元　　　「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」　
信銀國際　　　３﹒６５　　　　１萬元　　　ｉｎＭｏｔｉｏｎ　動感銀行網上╱手機Ａｐｐ
　創興　　　　３﹒６　　　　５０萬元　　　　「全新客戶特優定期存款」及完成指定項目　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
　　　表列各大銀行定存息率：
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｄｅｐｏｓｉｔｒａｔｅ＿ｈｋｄ﹒ｐｈｐ
（ｋｋ）

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