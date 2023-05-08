【高息定存】３個月定存息逼近４厘，搶高息銀行大比拼

《經濟通通訊社８日專訊》銀行搶短存資金，其中３個月存期以建行亞洲、富邦及工銀亞洲

最高，逼近４厘。信銀國際也有３﹒６５厘，起存額僅需１萬元，而創興銀行的３個月存期加至

３﹒６厘。



３月個月港元定存利率

銀行 最高年利率（％）起存額（港幣） 備注

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建行亞洲 ３﹒８ １萬元 貴賓理財╱貴賓晉裕新客戶

富邦 ３﹒８ １００萬元 港元「快閃定期」新資金

工銀亞洲 ３﹒８ １０萬元 「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」

信銀國際 ３﹒６５ １萬元 ｉｎＭｏｔｉｏｎ 動感銀行網上╱手機Ａｐｐ

創興 ３﹒６ ５０萬元 「全新客戶特優定期存款」及完成指定項目

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表列各大銀行定存息率：

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