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即市新聞

08/05/2023 16:36

《小傳日記》有無減倉暴雪？巴菲特咁樣說…

　　《小傳日記》加埋就快「１００對」嘅巴菲特同芒格，雖然已屆耄耋之年，不過兩個仲親身
出席巴郡嘅ＡＧＭ，仲可以回答台下投資者嘅提問，都非常之令人配服。
　　期間巴菲特被問到喺英國決定阻止微軟收購暴雪之後，巴郡有無調整所持暴雪股份嚟套現。
巴菲特就耍太極，無正面回答有無加倉或者減倉，不過就提到微軟已經表示願意同政府機構合作
，希望最終可以完成呢筆交易，但都唔代表呢個協議最後可以達成，而且英國政府比起美國政府
更有能力阻止呢筆交易完成。佢又話，呢單生意如果失敗，唔會係因為交易者有錯，相反英國政
府去阻止交易進行仲係「犯咗一個錯誤」。
　　全孖屐都知，巴菲特一早就喺微軟宣布收購暴雪之前，早就偷步買咗１０億美金嘅暴雪股份
，不過由於微軟買暴雪嘅規模非常巨大，牽涉單位太多，需要總共得１９個國家嘅監管機構同意
先可以完成收購。據講每個國家都會向境內遊戲行業持份者徵詢意見，之後先會議決通唔通過收
購。
　　不過手持Ｐｌａｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ嘅Ｓｏｎｙ就極力反對，認為微軟收購之後會嚴重壟斷
，怕之後可能一定要用Ｘｂｏｘ主機先可以玩到Ｃａｌｌ　ｏｆ　Ｄｕｔｙ，結果就Ｓｏｎｙ　
ＣＥＯ　Ｊｉｍ　Ｒｙａｎ甚至親自去到唔同國家說服當地監管機構阻止收購，最終就成功令英
國支持阻止微軟收購。
　　而就算只有英國唔同意，微軟都唔可以正式收購到暴雪，而且微軟向英國上訴都唔容易，微
軟亦需蒐集證據，變相微軟勝訴機會會相當之低，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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