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08/05/2023 17:46

金管局：上季２１％中小企稱銀行貸款批核收緊，按季升３個百分點

　　《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布今年第一季「中小企貸款狀況調查」結果，在已獲批
貸款的受訪者中，２１％受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為１８％
。７９％表示銀行在今年第一季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為
８２％。
調查發現，撇除回答「沒意見╱不知道」的受訪者，８５％認為銀行在今年第一季貸款批核的取
態與六個月前相比「沒有分別」或「較容易」，與前一季的８３％相若。１５％認為銀行的有關
取態「較困難」，稍低於前一季的１８％。貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到
實質困難，而是可以受多項因素（如媒體╱新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等）所影響。
　　
＊成功申請者佔８９％＊
　
　　調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。３％受訪者表示曾於今年第一季向銀行申請新貸
款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔８９％，前一季的結
果為８５％（附件圖３）。表示申請不成功的受訪者佔１１％，前一季的結果為１５％。
　　由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的
１３％及３％，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。（ｃｌ）

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