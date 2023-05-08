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08/05/2023 11:58

【美國加息】ＤＷＳ：幣策將據經濟數據微調，料明年初轉中性立場

　　《環富通基金頻道８日專訊》ＤＷＳ美國經濟學家Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　
Ｓｃｈｅｒｒｍａｎｎ指，正如市場普遍預期，聯儲局宣布在本周期再次（亦可能是最後一次）
加息２５個基點，並將聯邦基金利率目標區間上調至５厘至５﹒２５厘。議息聲明刪去暗示進一
步加息的措辭，但仍表明聯儲局官員必須應對即將公布的經濟數據的不確定性、過去加息對經濟
的影響滯後，以及信貸緊縮對經濟活動的影響。
　
＊最近銀行業事件或雪上加霜，通脹及勞動市場或迅速改變＊
　
　　聯儲局主席鮑威爾在記者會上再次重申美國銀行業穩健而富韌性，狀況甚至比上次會議之後
更佳。因此，聯儲局仍然專注於穩定物價。同時，他提出聯儲局正密切關注數據，將持續於每次
會議上評估進一步的利率路徑。他們認為勞動市場仍然非常緊張，但已出現趨向更平衡的跡象，
而通脹有所緩和但仍然處於高位。雖然信貸條件已經在收緊，但最近銀行業的事件可能令情況雪
上加霜。
　　整體而言，聯儲局正暗中觀察經濟，並根據即將公布的經濟數據，適當微調貨幣政策。鑑於
最近通脹和勞動市場的情況，風險傾向於上行，但要警惕這種情況或會迅速改變，因為進一步收
緊信貸可能會改變這種評估。預期要到２０２４年初，當通脹率和勞動市場緊張程度更符合２％
目標時，貨幣政策才會直接調整為中性立場。（ｗａ）

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