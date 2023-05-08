【美國加息】宏利資管：加息周期已結束，惟減息門檻甚高

《環富通基金頻道８日專訊》美國聯儲局上周宣布加息２５基點，聯邦基金利率目標區間升

至５％至５﹒２５％。對此，宏利投資管理指，在大部分領先指標均顯示美國經濟即將陷入衰退

之際，加上美國銀行業脆弱的問題仍然令投資者擔憂，這可能是本次歷史性緊縮周期的最後一次

加息。環球首席經濟師兼策略師Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ指，聯儲局一如市場預期展示鷹

派暫停加息（ｈａｗｋｉｓｈ ｐａｕｓｅ）的立場，主席鮑威爾也盡量減少發表言論，因此市

場反應平靜。會後議息聲明和新聞發布會亦與宏利投資管理的觀點一致，即加息周期已經結束，

但減息門檻卻甚高，相信只有在經濟增長顯著惡化時才會觸發減息。



＊有需要時或再採取行動，似乎不擔心銀行業危機＊



儘管美國銀行體系脆弱的問題惡化，經濟指標亮起衰退紅燈，但聯儲局仍然宣布再加息２５

基點。即使聯儲局聲明承認市場面對「信貸狀況收緊」等轉弱情況，對經濟活動造成「不確定的

」影響，但聯儲局亦無放棄其鷹派立場。聲明中並無刪除「額外收緊政策可能是適當做法」相關

的措辭，但更直接說明其條件是「在釐定額外收緊政策的適當幅度時，聯邦公開市場委員會將考

慮『多項標準因素』」。鮑威爾試圖強調有關「額外收緊政策」措辭上的變化具有「意義」，但

仍可視之為央行有意暫停加息，並傾向在有需要時採取進一步行動。

更重要的是，聯儲局對經濟增長評估的調整有限，反映其似乎並不擔心銀行業危機或經濟硬

著陸。事實上，若這份聲明是在３個月前發表，似乎會顯得合適。



＊儲局正處進退兩難局面，市場認為仍將被迫減息＊



誠然，聯儲局正處於進退兩難局面：如果承認面對問題，市場便會在央行放寬政策前過早預

先行動，一如既往刺激樓市活動，並推高資產價格。相反，如果當局對風險顯得毫不在乎，便會

導致市場顯著收緊，進一步削弱金融穩定性。

鮑威爾致力按慣例行事，強調他認為現時的政策仍屬「緊縮性」，並意識到累積的貨幣政策

對經濟體系造成滯後效應，但同時表示在基本情況下，這「不會是適當」的減息時機。市場對有

關說法不為所動，這可能是由於市場定價並非取決於其認為聯儲局有何想法，而是其認為聯儲局

將被迫採取甚麼行動。事實上，市場普遍預期的情況是，聯儲局將須於２０２４年１月底之前減

息四次（或１００基點）。



＊儲局將更依賴數據，勞工市場因素終會迫使減息＊



隨著前瞻性指引轉弱及市場步入「暫停加息」周期，聯儲局比以往更加依賴數據，但會是哪

些數據呢？在新聞發布會上，鮑威爾只表示「我們會繼續觀察多項數據」，具體內容欠奉，但他

提到的兩項數據值得留意。首先，聯儲局將注視信貸供應。在銀行體系受壓之前，信貸供應早已

惡化，今後更可能變得更為棘手。信貸供應是用來衡量各種經濟活動最有力的領先指標之一。信

貸供應在過去一年呈下降趨勢，是支持宏利投資管理認為經濟衰退臨近的主因之一。另外，鮑威

爾談及非住房服務通脹。他指出「需求必須減弱」和「勞工市場狀況必須走軟」，才可降低這部

分的通脹。

在雙重任務之中，勞工市場因素最終會迫使當局在２０２３年底或２０２４年初減息，但

如果鮑威爾正等待指標的出現，市場也是一樣。



＊料暫停加息至年底，要防經濟衰退下仍不減息＊



雖然宏利投資管理的基本預測認為當局不會再度加息，但市場認為未來兩次會議再加息的機

會率遠高於減息。此外，即使預料聯儲局會在年底減息一次，展開寬鬆周期，但同時亦清楚知道

，受累於物價層面的重大衝擊及通脹過早回升的憂慮，聯儲局應對增長轉弱時可能會嚴重滯後。

這一點甚為重要，因為人們已習慣當局會在經濟衰退時立即大幅減息的情況。在經濟衰退下，當

局不減息並非宏利投資管理的基本預測，但確實是一個需要考慮的情境，部分原因是多項資產類

別將會因此而受到拖累。（ｗａ）

