恒指全日高收２４７點報２０２９７，中石化中海油齊飆６％

《經濟通通訊社８日專訊》非農就業數據反映美國經濟仍俱韌性，投資者對經濟衰退和銀行
業爆雷危機暫緩，美股上周五（５日）全面走高，道指收漲５４６點；標普５００收漲７５點；
納指收漲２６９點。地區銀行股方面，西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）強勁反彈８０％。
港股向上，恒生指數全日收報２０２９７，升２４７點或１﹒２４％，主板成交１０８０億
元。恒生中國企業指數報６８９７，升９９點或１﹒４７％。恒生科技指數報３９１４，升１８
點或０﹒４８％。
恒指三大成交股份依次為建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）及中國銀行
（０３９８８）；建設銀行收報５﹒６３元，升０﹒２元或３﹒６８％，成交５６﹒５１億元；
騰訊控股收報３４０﹒８元，跌２元或０﹒５８％，成交３６﹒５３億元；中國銀行收報
３﹒４２元，升０﹒１５元或４﹒５９％，成交３３﹒５５億元。國指三大成交股份依次為建設
銀行、騰訊控股及中國銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）及美團（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒９５元，升０﹒３元或
０﹒３７％，成交３２﹒７８億元；美團收報１３４﹒２元，跌１﹒４元或１﹒０３％，成交
１８﹒０５億元。
中石化（００３８６）收升５﹒９１％，報５﹒３８元，該股成交約２﹒２１億股，涉資
１１﹒７０億元，盤中高見５﹒３８元，最低見５﹒１１元；中海油（００８８３）升
５﹒８３％，收報１３﹒０６元；中行（０３９８８）升４﹒５９％，報３﹒４２元；工行
（０１３９８）升４﹒４７％，收報４﹒６７元。
另外，中石油（００８５７）升３﹒９８％，收報５﹒４８元，該股成交約１﹒５５億股，
涉資８﹒４４億元，盤中高見５﹒５元，最低見５﹒３元；神華（０１０８８）升３﹒９３％，
收報２７﹒８元；建行（００９３９）升３﹒６８％，收報５﹒６３元；中國宏橋
（０１３７８）升３﹒３８％，收報７﹒９５元。
另一方面，海底撈（０６８６２）逆市收跌４﹒８２％，報１８﹒１８元，該股成交約
２６７０萬股，涉資４﹒８８億元，盤中高見１９﹒４元，最低見１８元；金沙（０１９２８）
跌２﹒９７％，收報２６﹒１元。（ｋｙ）
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