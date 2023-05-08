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08/05/2023 08:28

【外儲回升】中國外儲重上３﹒２萬億美元，連續６個月增持黃金

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局７日公布的數據顯示，匯率折算和資產價格變化
雙重「助力」推動下，截至４月末，中國外匯儲備規模３２０５０億美元，重返３﹒２萬億美元
，較３月末增加２０９億美元，升幅為０﹒６６％。
　　外匯局當日公布的數據還顯示，截至４月末，官方黃金儲備報６６７６萬盎司，環比上升
２６萬盎司，已連續６個月增加。
　　外匯局表示，今年４月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元
指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外
匯儲備規模上升。中國著力推動高質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，有利於外匯儲備規模
繼續保持基本穩定。
　
＊黃金儲備增加，釋放多重信號＊
　
　　世界黃金協會認為，在全球市場波動性和風險加劇的時期，中國官方大規模持續購金凸顯了
黃金在國際儲備投資組合中的作用。其２０２２年全球央行黃金儲備調研結果顯示，「危機時期
的表現」、「對衝通脹」、「長期保值資產」等是央行持有黃金的主要驅動因素。
　　世界黃金協會中國區ＣＥＯ王立新認為，二季度是黃金需求的傳統淡季，但黃金實物投資需
求在二季度的表現有可能超過往年同期，釋放多重信號。首先，中國經濟持續復甦，可能有利於
黃金的整體消費增長。其次，全球地緣政治以及金融市場風險仍居高不下，投資者有可能會更加
關注黃金等避險資產。特別是，在居民儲蓄傾向處於歷史高位、各國央行繼續購入黃金的背景下
，投資者意願可能進一步強化。
　　浙商證券首席經濟學家李超曾指出，黃金兼具金融和商品多重屬性，有助於調節和優化國際
儲備組合的整體風險收益特性，增持黃金充分體現央行從市場化角度優化儲備資產結構的配置思
路。（ｌｃ）

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