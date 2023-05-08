  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2023 09:09

【大國博弈】中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管

　　《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，中國一家中國食品製造商嘗試在美國北達科他州一
個空軍基地附近，買地建造玉米加工廠，引發北達科他州共和黨參議員批評。在社會爭議之後，
美國擬將對國內八個軍事基地附近的房地產交易進行更嚴格的審查。
　　報道引述知情人士透露，美國財政部正提議美國外國投資委員會把這些基地納入其管轄的「
敏感設施」之列。該委員會審查外國交易是否對美國國家安全構成風險。
　　這些設施主要是空軍基地，位於加利福尼亞州、德克薩斯州、南達科他州、北達科他州、愛
荷華州和亞利桑那州。若上述監管規定獲批，Ｃｆｉｕｓ的管轄範圍將擴大到４０個基地１６１
公里以內的房地產交易。
　
＊傳美國多州禁「中國人置產買地」＊
　
　　另外，美國佛羅里達州考量國家安全，傳出禁止中國人在當地置產，近日連續幾天引起美國
華裔人士抗議。內媒引述美國《新聞周刊》５日報道，佛羅里達州研擬禁止中國公民在該州擁有
土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民，這項法也獲得當地共和黨和民主黨議員支持。
　　該法案引發華裔人士強烈反對，認為可能違反美國於１９６８年通過的《公平住房法》，這
是「民權時代立法的關鍵部分，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的「歧視」。近
日有數十名華裔美國人在佛里達州議會大廈外高舉，「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」抗議標
語牌。
　　對於美國出於國家安全的擔憂，包括德州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中
國公民購買當地的房地產，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會上強調，中美經貿合作本質是
互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規
則，有損外界對美國市場環境的信心。（ｊｔ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告08/05/2023
【大行炒D乜】高盛點睇小米？一click就知道
人氣文章香港要聞08/05/2023
乙明邨疑誤殺案　29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻
人氣文章財經熱話08/05/2023
【盈喜失靈？】阿里健康發盈喜後轉跌　為何利好作用有限？
人氣文章香港要聞08/05/2023
東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常
人氣文章開市Good Morning08/05/2023
溫傑：料港股本周維持橫行格局　短線挑戰20800點難度大
人氣文章中國故事08/05/2023
【財經委會議】習近平:以人口高質量發展支撐中國式現代化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金