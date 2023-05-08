【大國博弈】中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管

《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，中國一家中國食品製造商嘗試在美國北達科他州一

個空軍基地附近，買地建造玉米加工廠，引發北達科他州共和黨參議員批評。在社會爭議之後，

美國擬將對國內八個軍事基地附近的房地產交易進行更嚴格的審查。

報道引述知情人士透露，美國財政部正提議美國外國投資委員會把這些基地納入其管轄的「

敏感設施」之列。該委員會審查外國交易是否對美國國家安全構成風險。

這些設施主要是空軍基地，位於加利福尼亞州、德克薩斯州、南達科他州、北達科他州、愛

荷華州和亞利桑那州。若上述監管規定獲批，Ｃｆｉｕｓ的管轄範圍將擴大到４０個基地１６１

公里以內的房地產交易。



＊傳美國多州禁「中國人置產買地」＊



另外，美國佛羅里達州考量國家安全，傳出禁止中國人在當地置產，近日連續幾天引起美國

華裔人士抗議。內媒引述美國《新聞周刊》５日報道，佛羅里達州研擬禁止中國公民在該州擁有

土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民，這項法也獲得當地共和黨和民主黨議員支持。

該法案引發華裔人士強烈反對，認為可能違反美國於１９６８年通過的《公平住房法》，這

是「民權時代立法的關鍵部分，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的「歧視」。近

日有數十名華裔美國人在佛里達州議會大廈外高舉，「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」抗議標

語牌。

對於美國出於國家安全的擔憂，包括德州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中

國公民購買當地的房地產，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會上強調，中美經貿合作本質是

互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規

則，有損外界對美國市場環境的信心。（ｊｔ）

