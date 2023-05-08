【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌５２點子，報６﹒９１６６

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９１６６，較

上個交易日４時３０分收盤價跌５２點子。全日在６﹒９１８７至６﹒９０９０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１點子，報６﹒９２１５。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒９１５８，較上個交易日跌４４點子。



＊經濟數據若向好或提振人民幣＊



交易員稱，上周五（５日）公布的美國非農數據表現強勁，但銀行業動盪令市場對經濟衰退

預期加深，美指仍可能進入下行通道；而人民幣受制於中美利差倒掛，短期料延續區間震盪等待

反彈時機。他們並表示，近期市場供求偏向購匯，人民幣對美元走弱的反應偏小；本周公布的中

國經濟數據若向好，可能為人民幣帶來一些提振；另外美國的通脹數據也是關注焦點，以判斷美

聯儲後續利率政策走向。

中金公司最新月度展望認為，美國加息周期基本見頂，市場在明顯轉向衰退交易前美元或仍

將保持弱勢；同時中國將公布４月的一系列重要經濟數據，投資者或得以進一步觀察中國經濟恢

復的成色，若經濟增長能維持此前良好勢頭，人民幣貶值壓力將是可控的；預計５月美元╱人民

幣匯率的中樞或在６﹒８５附近，區間為６﹒７－７﹒０。（ｄｗ）

