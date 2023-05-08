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08/05/2023 13:26

【ＦＯＣＵＳ】中國祭人口新戰略，強調「高質量發展」

　　【ＦＯＣＵＳ】當中國總人口從１９４９年的５﹒４億，一路增長至２０２１年的近
１４﹒１３億見頂，無論到世紀中葉、世紀末，會否如聯合國預測的那樣跌穿１３億、乃至８億
，「人」，都勢是東方巨龍面臨的最不確定、最重大的長期挑戰。
　　對此，最高層最新定調，「以人口高質量發展支撐中國式現代化」，要求著力提高人口整體
素質，努力保持「適度」生育水平和人口規模。
　
＊「區域分化」位列三大特徵之一＊
　
　　繼年初國統局揭盅，全國總人口錄６１年來首降後，聯合國上月中再宣布，中國「人口最多
」之國地位遭印度取而代之－－「五一」人頭湧湧盛景背後，如何應對日趨嚴峻的人口「負增＋
老齡」雙重危機？
　　周末召開的新一屆中央財經委員會首次會議直指，當前中國人口發展呈現三大特徵，包括：
一，少子化；二，老齡化；三，區域人口增減分化。
　　相比人人耳熟能詳的「少子化」、「老齡化」，今次提及的「區域人口增減分化」，隨時成
為未來各省經濟實力、地方財政、樓價升跌的關鍵。數據顯示，去年有１７省份錄常住人口正增

，其中浙江以３７萬增量居首，無獨有偶，其省會杭州去年以９９﹒２９％的財政自?率稱冠全
國；而在常住人口降幅第一（－５﹒７５％）的黑龍江，其省會哈爾濱的去年財政自?率僅
２４﹒６１％。
　
＊素質優良、結構優化、分布合理＊
　
　　「人口發展新常態」大勢難逆，從財經委「努力保持『適度』生育水平和人口規模」的口徑
可見一斑，未來政策重心，必定是從「人口紅利」轉向「人才紅利」，以人口「高質量發展」支
撐中國式現代化。
　　美國智庫ＣＳＥＴ（安全與新興技術中心）曾預計，到２０２５年，中國每年將培養７﹒７
萬名ＳＴＥＭ博士畢業生，遠超美國的４萬名。但另一邊廂，中國權威教育官員近日直指，「中
國理科課程落後世界７０年」，而內地１６至２４歲年輕人失業率更高逾１８％。
　　為此，財經委提出兩個「加快」：加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現
代化人力資源；加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。
　　值得留意的是，擁有近億人口、卻沒有一所「９８５大學」的大省河南，近日宣布投資高達
９６０億建設「一流大學鄭州研究院」，吸引知名大學進駐。工信部就提出，到２０２５年，製
造業機器人密度較２０２０年翻番。而據國際機器人聯合會（ＩＦＲ）數據，中國２０２１年底
工業機器人裝機量雄踞全球近３０％，遠超日本的１２％、美國的９％。

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