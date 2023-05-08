【香港要聞】東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，大圍站信號設備今早一度出現故

障，現時問題已處理，東鐵線列車服務陸續恢復正常。

大圍站２號月台的信號設備上午８時前出現故障，列車進出月台需要慢駛，導致東鐵線來往

金鐘方向列車服務受阻，往羅湖站及落馬洲站方向的列車服務，亦一度分別要作出調整。

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