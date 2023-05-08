【香港要聞】東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，大圍站信號設備今早一度出現故
障，現時問題已處理，東鐵線列車服務陸續恢復正常。
大圍站２號月台的信號設備上午８時前出現故障，列車進出月台需要慢駛，導致東鐵線來往
金鐘方向列車服務受阻，往羅湖站及落馬洲站方向的列車服務，亦一度分別要作出調整。
（ｃｌ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|大行報告08/05/2023
【大行炒D乜】高盛點睇小米？一click就知道
|香港要聞08/05/2023
乙明邨疑誤殺案 29歲男司機被捕 涉事私家車內搜到懷疑大麻
|財經熱話08/05/2023
【盈喜失靈？】阿里健康發盈喜後轉跌 為何利好作用有限？
|香港要聞08/05/2023
東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常
|開市Good Morning08/05/2023
溫傑：料港股本周維持橫行格局 短線挑戰20800點難度大
|中國故事08/05/2023
【財經委會議】習近平:以人口高質量發展支撐中國式現代化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰