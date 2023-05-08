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08/05/2023 09:11

【香港要聞】東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常

　　《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，大圍站信號設備今早一度出現故
障，現時問題已處理，東鐵線列車服務陸續恢復正常。
　　大圍站２號月台的信號設備上午８時前出現故障，列車進出月台需要慢駛，導致東鐵線來往
金鐘方向列車服務受阻，往羅湖站及落馬洲站方向的列車服務，亦一度分別要作出調整。
（ｃｌ）

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