  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2023 07:53

【企業盈喜】阿里健康（０２４１）料全年虧轉賺最少４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》阿里健康（００２４１）公布，預期截至３月３１日止年度純利
不少於４﹒５億元人民幣，去年度虧損２﹒７億元。
　　該集團指，轉虧為盈因定價能力提升及經營效率優化，以及提升醫療服務流程等，強化平台
購藥心得。
　　該集團預期於５月下旬公布業績。（ｗｈ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事08/05/2023
【財經委會議】習近平:以人口高質量發展支撐中國式現代化
人氣文章財經熱話08/05/2023
【虛幣世界】迷因幣再度惹起關注，市場熱炒Pepe Coin
人氣文章財經熱話05/05/2023
【匯控ＡＧＭ】杜嘉祺：分拆將嚴重破壞股東價值　令股息面臨風險
人氣文章中國故事05/05/2023
《神州經脈》財新服務業PMI降　股份制銀行降息　滬指止三連升
人氣文章財經熱話05/05/2023
《嚟緊炒D乜》理想汽車4月銷量創紀錄　中長線上望165銀
人氣文章香港要聞05/05/2023
運輸署:全港85%車輛已領取易通行車輛貼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金