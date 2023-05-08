【企業盈喜】阿里健康（０２４１）料全年虧轉賺最少４﹒５億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》阿里健康（００２４１）公布，預期截至３月３１日止年度純利
不少於４﹒５億元人民幣，去年度虧損２﹒７億元。
該集團指，轉虧為盈因定價能力提升及經營效率優化，以及提升醫療服務流程等，強化平台
購藥心得。
該集團預期於５月下旬公布業績。（ｗｈ）
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