百濟神州（０６１６０）旗下百悅澤獲批４項註冊申請

《經濟通通訊社８日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，百悅澤（
澤布替尼）獲得國家藥品監督管理局批准４項註冊申請。
該集團指，包括兩項新增適應症的上市許可申請，包括新診斷的成人慢性淋巴細胞白血病或
小淋巴細胞淋巴瘤患者和新診斷的成人華氏巨球蛋白血症患者，以及兩項附條件批准轉為常規批
准的補充申請。（ｗｈ）
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