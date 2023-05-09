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09/05/2023 07:50

《國金頭條》兩黨仍陷美債上限僵局，投資者審慎觀望美股小幅波動

　　《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局一項貸款需求調查顯示，信貸出現緊縮跡象，令投資者再
度憧憬緊縮周期是否即將結束，但同時美國銀行業危機未除，而共和、民主兩黨仍未打破有關提
高聯邦債務上限問題的僵局，美股周一（８日）小幅波動。
　　道指數下跌５５﹒６９點，或０﹒２％，報３３６１８﹒６９點。標普５００全天都在漲跌
之間搖擺，市場成交低迷，收盤時基本持平。納指上漲２１﹒５點，或０﹒２％，報
１２２５６﹒９２點。
　　聯儲局對銀行的意見調查顯示，信貸市場略微收緊，而且企業貸款需求走弱。銀行股大多走
低，ＫＢＷ地區銀行業指數下跌２﹒８％。摩根大通分析指，美國銀行業壓力和債務大限加劇了
近期經濟衰退的風險。
　
＊英鎊兌美元盤中觸及一年高位＊
　
　　美匯指數紐約尾盤小幅走高，漲０﹒１８％，至１０１﹒４。英鎊兌美元跌０﹒２％，至
１﹒２６１７，盤中一度觸及一年以來的最高水平１﹒２６６９。美元兌日圓上漲０﹒２％，至
１３５﹒１。歐元兌美元下跌０﹒１％，至１﹒１００６。
　　紐約期金漲　８﹒４０　美元，或　０﹒４％，報每盎司　２０３３﹒２０　美元，上周共
上漲　１﹒３％。油價繼上周下跌後，因技術性調整而上漲，紐約期油上漲１﹒８２美元，報每
桶７３﹒１６美元。布蘭特期油上漲１﹒７１美元，報每桶７７﹒０１美元。（ｊｆ）

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