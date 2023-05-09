恒指半日跌１０８點報２０１８８，中芯跌逾６％，煤氣升５％

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局一項貸款需求調查顯示，信貸出現緊縮跡象，令投資者再

度憧憬緊縮周期是否即將結束，但同時美國銀行業危機未除，而共和、民主兩黨仍未打破有關提

高聯邦債務上限問題的僵局。

美股道指隔晚收跌５５點；標普５００收升１點；納指收漲２１點。銀行股普遍走低，

ＫＢＷ地區銀行業指數跌２﹒８％。摩通分析指，美國銀行業壓力和債務大限加劇了近期經濟衰

退的風險。

港股向下，恒生指數半日收報２０１８８，跌１０８點或０﹒５３％，主板成交

５５１﹒８４億元。恒生中國企業指數報６８５９，跌３８點或０﹒５６％。恒生科技指數報

３８６８，跌４５點或１﹒１７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中芯國際

（００９８１）；騰訊控股收報３３４﹒４元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交２４﹒６４億元

；建設銀行收報５﹒６２元，跌０﹒０１元或０﹒１８％，成交２０﹒４４億元；中芯跌

６﹒３５％，報１９﹒４８元，該股成交約６９２５萬股，涉資１３﹒７７億元，盤中高見

２０﹒９元，最低見１９﹒２８元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、建設銀行及中芯國際。

科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－

ＳＷ收報８１﹒２５元，跌０﹒７元或０﹒８５％，成交１３﹒０３億元。

藥明生物（０２２６９）跌４﹒９６％，報４５﹒０５元；翰森製藥（０３６９２）跌

３﹒３７％，報１３﹒７８元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒１５％，報７３﹒９元。

另外，煤氣（００００３）逆市升５﹒１４％，報７﹒５７元，該股成交約３３５０萬股，

涉資２﹒５２億元，盤中高見７﹒６７元，最低見７﹒２２元；神華（０１０８８）升

２﹒８８％，報２８﹒６元；中海外（００６８８）升２﹒６９％，報２１元；碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒６９％，報１２﹒２２元。（ｋｙ）

