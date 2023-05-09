《盤後部署》中加外交風波升溫，中芯短線失守１００天線宜離場！

《經濟通通訊社９日專訊》恒指在過去三個交易日上升後，今日有所回吐，低開４４點，報

２０２５２。藍籌股方面，安踏（０２０２０）低開１﹒２５％，報９４﹒９元；百度

（０９８８８）低開１﹒１６％，報１１９﹒６元；中升（００８８１）高開１﹒０３％，報

３４﹒３５元；再遭巴菲特減持的比亞迪（０１２１１）則平開，報２４０元。

恒指早段雖然繼續下跌，惟跌幅並不顯著，只有百多點上落，半日跌１０８點，報

２０１８８。隨著加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍，恒指跌勢

開始惡化，午後最多跌逾４７０點至１９８１７。多隻中概股受挫，騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）曾跌逾２％，中芯（００９８１）跌幅一度擴至逾

７％，藥明生物（０２２６９）都受拖累。最終，恒指不但再度跌穿兩萬點，對上兩個交易日的

３４８點升幅全數蒸發。

恒指收報１９８６７，跌４２９點或跌２﹒１２％，主板成交１２２１﹒４０億元。國企指

數報６７３５，跌１６２點或跌２﹒３６％。恒生科技指數報３７９８，跌１１５點或跌

２﹒９５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３５７，跌３７點或跌１﹒１０％，成交６１９１﹒０８

億元人民幣；深證成分指數報１１１２５，跌１００點或跌０﹒９０％，成交２８４７﹒３０億

元人民幣。



＊北水著手沽出中芯＊



中芯為今日表現最差藍籌股，收市跌７﹒４％，報１９﹒２６元，該股成交約１﹒２３億股

，涉資２４﹒１５億元，盤中高見２０﹒９元，最低見１９元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今日中芯成交額較上日多１２﹒５６億元，惟錄得

６﹒６６億元資金淨賣出，已經連續四日錄得資金淨賣出，主動買沽比率為３６：６４。另外，

北水上兩個交易日都淨賣出中芯，昨日則錄得１﹒９８億元資金淨賣出，主動買沽比率

３８：６２。北水已開始著手沽貨，疊加中國與加拿大之間的外交風波升溫，中芯難免受衝擊。

事實上，中芯自４月２１日以大陰燭下跌後，走勢開始反覆偏軟，４月２４日起持續受制於

１０天線，今日收市更加失守５０天線，並一度跌至１９元的全日低位。由於中芯已缺乏炒作題

材，目前又要面對外來不明朗因素，短線較大機會繼續走弱，若進一步失守１００天線（目前為

１８﹒４元），持貨者宜盡快離場，並候至１６元以下才重新部署。（ｅｒ）

