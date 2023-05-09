【外圍經濟】日本實際薪資連續１２個月下降，或迫使首相提前大選

《經濟通通訊社９日專訊》日本勞工部周二（９日）公布，日本勞工實際現金收入按年下降

２﹒９％，降幅高於經濟師預計的２﹒４％，為連續第１２個月下滑。

分析指，實際薪酬下降預示國民的消費能力下降。因此，為免民生問題進一步打擊選情，首

相岸田文雄宣布提前大選的可能性上升。薪資數據疲弱，亦令日本央行新行長植田和男暫時維持

寬鬆貨幣的觀點受壓。（ｊｆ）

