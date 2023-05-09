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09/05/2023 15:55

【連環爆雷】加州金融監管機構增人手，審查資產逾五百億美元銀行

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國加州金融保護與創新部（ＤＦＰＩ）周一在一份報告中表示
，計劃增加人手以監管資產規模超過５００億美元的銀行。
　　此外，ＤＦＰＩ計劃調整人手配置，更多關注銀行無保險存款的水平，並審視新興銀行技術
和社交媒體帶來的風險。
　　美國聯儲局上月發布了對矽谷銀行倒閉的監管報告，指出監管機構人手不足導致審查程序受
阻，以及受監管銀行反應遲緩。（ｊｆ）

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