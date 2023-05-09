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09/05/2023 08:50

【虛幣世界】市場關注幣安暫停提款事件，比特幣急跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》由於市場關注幣安（Ｂｉｎａｎｃｅ）擁堵問題迫使其周末暫停
比特幣提款事件，以及對ＰＥＰＥ迷因硬幣的興趣激增，比特幣價格急跌至２７５００美元水平
，而以太幣則繼續受制於１９００美元關口。
　　雖然幣安於周日晚上（美國東部時間）恢復了提款服務，但停工和比特幣價格調整引發了人
們對比特幣大交易量影響的質疑，加密基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行
官Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，自３月中旬左右的反彈以來，比特幣和以太幣都沒有測
試過近期支撐。
　　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ指出，比特幣可能會在再次反彈之前，將測試２５０００美元至
２７０００美元之間的支撐位，儘管經濟前景有利於比特幣，以及刺激加密市場蓬勃發展，但大
多數主要代幣周一也出現虧損，包括專注於加密支付的ＸＲＰ和Ｐｏｌｙｇｏｎ的ＭＡＴＩＣ，
兩者均下跌超過８％。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７５７９﹒４４元，跌０﹒４３２％（２４小時比較．
下同）；以太幣現報１８４２﹒３５元，跌０﹒２８％；艾達幣報０﹒３６６７元，升
０﹒３８％；瑞波幣報０﹒４２６２元，跌０﹒４９％。（ｕｌ）
　
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