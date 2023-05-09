【虛幣世界】市場關注幣安暫停提款事件，比特幣急跌

《經濟通通訊社９日專訊》由於市場關注幣安（Ｂｉｎａｎｃｅ）擁堵問題迫使其周末暫停

比特幣提款事件，以及對ＰＥＰＥ迷因硬幣的興趣激增，比特幣價格急跌至２７５００美元水平

，而以太幣則繼續受制於１９００美元關口。

雖然幣安於周日晚上（美國東部時間）恢復了提款服務，但停工和比特幣價格調整引發了人

們對比特幣大交易量影響的質疑，加密基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ首席執行

官Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，自３月中旬左右的反彈以來，比特幣和以太幣都沒有測

試過近期支撐。

ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ指出，比特幣可能會在再次反彈之前，將測試２５０００美元至

２７０００美元之間的支撐位，儘管經濟前景有利於比特幣，以及刺激加密市場蓬勃發展，但大

多數主要代幣周一也出現虧損，包括專注於加密支付的ＸＲＰ和Ｐｏｌｙｇｏｎ的ＭＡＴＩＣ，

兩者均下跌超過８％。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７５７９﹒４４元，跌０﹒４３２％（２４小時比較．

下同）；以太幣現報１８４２﹒３５元，跌０﹒２８％；艾達幣報０﹒３６６７元，升

０﹒３８％；瑞波幣報０﹒４２６２元，跌０﹒４９％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

