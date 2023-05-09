中加互逐駐地領事，恒指午後跌逾４００點，平保、友邦領跌

《經濟通通訊社９日專訊》加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙

巍。早前外媒引述加拿大安全情報局指，中國可能針對一直高調批評北京的華裔反對派保守黨議

員莊文浩（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｏｎｇ），包括收集他在香港的親人資料，意圖阻嚇其他人持

反華立場，趙巍被指有份參與有關行動。

加拿大外長趙美蘭發聲明指，經仔細考慮所有因素後，決定將趙巍列為不受歡迎人物，下令

趙巍離開加拿大，強調不會容忍任何形式的外國干涉加拿大內政的行為。

隨後中方作出反制，決定採取對等措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎

的人」，已要求其周六（１３日）前離開中國。



＊重磅股捱沽，平保失６０元＊



恒指午後跌幅持續擴大，早前受惠「中特估」炒高的平保（０２３１８）修復６０元大關兩

日後再度失守，低見５８﹒８５元，現跌３﹒５２％，報５９元。其餘恒指重磅股捱沽；友邦

（０１２９９）跌３﹒６３％，報８０﹒９５元；騰訊（００７００）跌２﹒７％，報

３３１﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２７％；美團（０３６９０）跌

２﹒９１％，報１３０﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒９１％；阿里

（０９９８８）跌２﹒８１％，報７９﹒６５元。

或會受美加打壓股份同樣受挫；中芯（００９８１）跌７﹒５％，報１９﹒２４元，以現價

計，該股暫連跌６日，累計跌幅１４﹒６８％；藥明生物（０２２６９）跌４﹒８５％，報

４５﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９５％；百度（０９８８８）跌

４﹒５５％，報１１５﹒５元。



＊煤氣持續升勢＊



獲摩通唱好的煤氣（００００３）午後升勢持續，現升５﹒５６％，報７﹒６元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅９﹒９９％。

現時，恒生指數報１９８６９，跌４２７點或跌２﹒１１％，主板成交９２８﹒５９億元。

國企指數報６７３８，跌１５９點或跌２﹒３１％。恒生科技指數報３８０４，跌１０９點或跌

２﹒８０％。

即月期指新報１９７９９，跌４６１點，低水７０點。即月國指期貨報６７４２，跌１６９

點，高水４點。即月科指期貨新報３８１０，跌１１３點，高水２４點。

上證綜合指數報３３５６，跌３８點或跌１﹒１３％，成交６１３７﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１１１２７，跌９８點或跌０﹒８８％，成交５９６２﹒６５億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １９﹒２４元 跌７﹒５０％

申洲國際（０２３１３） ７１﹒７０元 跌６﹒０３％

阿里健康（００２４１） ５﹒１８元 跌５﹒４７％

藥明生物（０２２６９） ４５﹒１０元 跌４﹒８５％

金沙（０１９２８） ２４﹒９０元 跌４﹒６０％

阿里（０９９８８） ７９﹒６５元 跌２﹒８１％

安踏體育（０２０２０） ９１﹒７０元 跌４﹒５８％

中國宏橋（０１３７８） ７﹒６０元 跌４﹒４０％

銀娛（０００２７） ５１﹒１０元 跌３﹒９５％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒７０元 跌３﹒９３％

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（ｈｃ）

