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09/05/2023 15:10

【數據解讀】光大銀行：出口增速面臨放緩壓力，惟料仍將保持增長

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署今日公布，以美元計，中國４月出口同比增長８﹒５％
，較３月的雙位數高增長大幅回落，但仍高於預期；進口同比下降７﹒９％，為連續第二個月負
增長，環比亦下跌９﹒７％，凸顯內需相對較弱。貿易順差擴大至９０２﹒１億美元，高於預期

　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，出口增速強於預期，而進口放緩幅度較預期
擴大，令貿易順差較前值進一步擴大。外貿出口強勁表現與中國外貿結構持續優化，生產活動進
一步恢復，外貿企業積極應對海外需求變化，紓困與穩外貿政策措施顯現，以及去年基數有關。
　
＊進口放緩幅度超預期＊
　
　　他指出，進口放緩幅度超預期，一方面反映國內經濟處於恢復狀態，部分行業企業處於去庫
存尾聲，企業補庫存意願仍顯不足；另一方面，與價格因素有關，４月大宗商品價格進一步回落
，降低了國內原材料等商品進口整體成本。
　　從趨勢看，歐美等經濟體需求趨緩的勢頭尚未扭轉，去年外貿出口基數相對較高，外貿出口
增速仍面臨放緩壓力，但預計仍將保持適度增長，主要是新興經濟體整體復甦前景相對樂觀一些
，中國外貿出口結構持續優化，新能源類產品出口保持良好勢頭等。（ｌｃ）

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