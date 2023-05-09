《午市前瞻》恒指難重上百天線，煤氣息低宜炒不宜炆

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２０１８８，跌１０８點或０﹒５３％，主板

成交５５１﹒８４億元。恒生中國企業指數報６８５９，跌３８點或０﹒５６％。恒生科技指數

報３８６８，跌４５點或１﹒１７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中芯國際

（００９８１）；騰訊控股收報３３４﹒４元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交２４﹒６４億元

；建設銀行收報５﹒６２元，跌０﹒０１元或０﹒１８％，成交２０﹒４４億元；中芯國際收報

１９﹒４８元，跌１﹒３２元或６﹒３５％，成交１３﹒７７億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、建設銀行及中芯國際。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒２５元，跌０﹒７元或０﹒８５％，成交

１３﹒０３億元。



＊連敬涵：科技股無支持難撐升大市＊



隔晚美國市場憧憬總統拜登即將商討提升債務上限，美股先跌後回穩，納指、標普轉升完場

。港股繼續熱炒「中特估」概念，恒指成份股內國企股高漲，相反資金自重磅科技股及金融股流

出，拖累恒指受壓。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，中資股造好同時

科技股未見支持，恒指重上１００天線非常有難度，如科技股無進一步利好消息，恒指將維持

１９５００至２０４００區間上落。



＊炒油不如炒內險＊



摩通發表研究報告，指本地公用股受惠於美國加息預期下降，過去一個月跑贏恒指７％，預

期公用股將繼續跑贏。摩通又估計，煤氣（００００３）今年盈利有機會反彈超過１５％，將目

標價由６元升至６﹒５元，評級由「降低權重」升至「中性」。煤氣今日「鑊氣十足」，半日最

多升超過６％，連環升破１００天線及２５０天線，為上午最佳表現藍籌股。

連敬涵指現時追入煤氣亦無妨，因過去一段時間煤氣股價偏低，現時可以炒作估值收復及經

濟復甦等概念，但以收息角度而言，目前煤氣息率較低亦無紅股，故只能以短炒角度入手，建議

可於２５０天線７﹒４元入手，上望年初高位約８﹒２元水平。

另外，三桶油受惠中特估概念炒上，但連敬涵指比起其餘中特估概念板塊，油股走勢偏強同

時未經歷大幅調整，整體值博率不如仍未創年內高位的平保（０２３１８）及太平

（００９６６）等內險股，不建議現價追入。（ｈｃ）

