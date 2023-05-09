  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/05/2023 12:06

《午市前瞻》恒指難重上百天線，煤氣息低宜炒不宜炆

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２０１８８，跌１０８點或０﹒５３％，主板
成交５５１﹒８４億元。恒生中國企業指數報６８５９，跌３８點或０﹒５６％。恒生科技指數
報３８６８，跌４５點或１﹒１７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中芯國際
（００９８１）；騰訊控股收報３３４﹒４元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交２４﹒６４億元
；建設銀行收報５﹒６２元，跌０﹒０１元或０﹒１８％，成交２０﹒４４億元；中芯國際收報
１９﹒４８元，跌１﹒３２元或６﹒３５％，成交１３﹒７７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、建設銀行及中芯國際。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒２５元，跌０﹒７元或０﹒８５％，成交
１３﹒０３億元。
　
＊連敬涵：科技股無支持難撐升大市＊
　
　　隔晚美國市場憧憬總統拜登即將商討提升債務上限，美股先跌後回穩，納指、標普轉升完場
。港股繼續熱炒「中特估」概念，恒指成份股內國企股高漲，相反資金自重磅科技股及金融股流
出，拖累恒指受壓。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，中資股造好同時
科技股未見支持，恒指重上１００天線非常有難度，如科技股無進一步利好消息，恒指將維持
１９５００至２０４００區間上落。
　
＊炒油不如炒內險＊
　
　　摩通發表研究報告，指本地公用股受惠於美國加息預期下降，過去一個月跑贏恒指７％，預
期公用股將繼續跑贏。摩通又估計，煤氣（００００３）今年盈利有機會反彈超過１５％，將目
標價由６元升至６﹒５元，評級由「降低權重」升至「中性」。煤氣今日「鑊氣十足」，半日最
多升超過６％，連環升破１００天線及２５０天線，為上午最佳表現藍籌股。
　　連敬涵指現時追入煤氣亦無妨，因過去一段時間煤氣股價偏低，現時可以炒作估值收復及經
濟復甦等概念，但以收息角度而言，目前煤氣息率較低亦無紅股，故只能以短炒角度入手，建議
可於２５０天線７﹒４元入手，上望年初高位約８﹒２元水平。
　　另外，三桶油受惠中特估概念炒上，但連敬涵指比起其餘中特估概念板塊，油股走勢偏強同
時未經歷大幅調整，整體值博率不如仍未創年內高位的平保（０２３１８）及太平
（００９６６）等內險股，不建議現價追入。（ｈｃ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/05/2023
《午市前瞻》恒指難重上百天線 煤氣息低宜炒不宜炆
人氣文章國際動態09/05/2023
銀行爆雷後首份金融穩定報告，聯儲局憂信貸萎縮
人氣文章財經熱話09/05/2023
【股神減持】沽貨陰霾漸減　後市唔睇太淡！黃師傅話最樂觀睇此水平！
人氣文章國際動態09/05/2023
巴西全球最大紙漿生產商考慮以人民幣向中國出口產品
人氣文章大行報告09/05/2023
【大行炒D乜】公用股邊隻好？一表睇清摩通對中電、煤氣、電能、長建最新評級目標價
人氣文章國際動態09/05/2023
加拿大驅逐中國外交官趙巍，中方:將堅決採取反制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金