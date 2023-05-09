【香港政情】李家超明天率團訪問重慶３日，將設瑜港合作會議機制

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，明天（９日）將率領特區
政府代表團到重慶訪問３日，出席港渝高層會晤，並成立瑜港合作會議機制，將會是本屆政府首
個與內地省市成立的合作機制，也是特區政府與內地直轄市成立的第三個機制，另外兩個省市分
別是北京和上海。（ｈｐ）
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