恒生銀行（０００１１）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社９日專訊》恒生銀行（０００１１）公布，已向聯交所申請增設人民幣櫃台
買賣股份。董事會認為增設人民幣櫃台將可支持聯交所最近引入全新的港幣－人民幣雙櫃台模式
的最新發展，以鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐兼國際金融中心的地位。
該行同時相信雙櫃台模式有助增加香港的離岸人民幣市場流動性，並為該行股東與潛在投資
者拓闊以人民幣作為交易貨幣的選擇。（ｈｐ）
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