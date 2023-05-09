【美息見頂】上海商業銀行上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

《經濟通通訊社９日專訊》上海商業銀行宣布，將由明日（１０日）起，上調港元最優惠利
率由５﹒８７５厘至６厘，加幅為１２﹒５點子。
該行亦上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達１萬元或以上的儲蓄存款利率，將由
０﹒６２５厘上調至０﹒７５厘。（ｂｉ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|財經熱話09/05/2023
股神再沽貨持股跌穿一成殺傷力大減 比亞迪已屆吸納時？
|財經熱話09/05/2023
《午市前瞻》恒指難重上百天線 煤氣息低宜炒不宜炆
|國際動態09/05/2023
銀行爆雷後首份金融穩定報告，聯儲局憂信貸萎縮
|財經熱話09/05/2023
【股神減持】沽貨陰霾漸減 後市唔睇太淡！黃師傅話最樂觀睇此水平！
|國際動態09/05/2023
巴西全球最大紙漿生產商考慮以人民幣向中國出口產品
|大行報告09/05/2023
【大行炒D乜】公用股邊隻好？一表睇清摩通對中電、煤氣、電能、長建最新評級目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰