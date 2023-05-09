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09/05/2023 12:51

【美息見頂】上海商業銀行上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

　　《經濟通通訊社９日專訊》上海商業銀行宣布，將由明日（１０日）起，上調港元最優惠利
率由５﹒８７５厘至６厘，加幅為１２﹒５點子。
　　該行亦上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達１萬元或以上的儲蓄存款利率，將由
０﹒６２５厘上調至０﹒７５厘。（ｂｉ）

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