【香港要聞】房委會檢討公屋富戶政策，傳傾向收緊入息及資產限額

《經濟通通訊社９日專訊》房委會計劃檢討「公屋富戶」政策，消息指，房委會傾向收緊「

富戶政策」的入息限額和總資產限額等，至於收緊幅度暫未有定案。

據悉，房委會資助房屋小組委員會上周舉行集思會，會上提到部分持有「定期暫准居住證」

的「公屋富戶」，會利用１２個月的暫住期，進行資產重組和轉移，以便再次符合居住公屋的資

格。有委員傾向縮短暫住期；收緊公屋租戶入住１０年內毋須作資產申報的安排；以及收緊「富

戶政策」的入息限額和總資產限額。



＊委員會擬加開會議討論打擊公屋富戶濫用公屋問題＊



根據房委會議程，資助房屋小組委員會下次開會日期是６月１６日。據了解，小組委員會正

計劃於本月加開會議，討論打擊公屋富戶濫用公屋的問題。若達到共識，相關建議稍後將提交房

委會大會討論和通過。

在現行政策下，公屋租戶在入住１０年後需申報資產，之後亦需要每兩年申報一次，若租戶

的家庭入息超過現行公屋入息限額５倍，或者總資產淨值超過公屋入息限額１００倍，房屋署將

發出遷出通知書要求住戶遷出該公屋單位。有暫住需要的家庭，可於遷出通知書屆滿前，向房委

會申請「定期暫准居住證」，富戶可用市值租金繼續租住公屋，最長１２個月。目前約有８０戶

持有暫住證。（ｂｉ）

