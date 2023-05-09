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09/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９７９７點，升１０點，低水７１點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７８２點，跌５點，低水８６點
，最新報１９７９７點，升１０點，低水７１點，合約成交７８９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７４３點，升４點，高水８點，最新報６７４３點，升４
點，高水８點，合約成交２８６張。

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