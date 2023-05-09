【香港要聞】張仁良：商討巴士公司加價申請時會考慮一籃子因素

《經濟通通訊社９日專訊》交諮會今日討論專營巴士營辦商的加價申請，以及港鐵票價調整

機制的檢討結果。交諮會主席張仁良表示，在討論五間專營巴士營辦商就六個專營權提交的加價

申請時，交諮會考慮和平衡了巴士票價調整安排中的一籃子因素，包括市民的接受程度及負擔能

力、巴士營辦商的服務表現、營辦商過去和預測的財務狀況，以及按綜合消費物價指數及工資指

數變動，再由方程式運算得出的加幅參考數據。交諮會會把意見提交政府，供行政長官會同行政

會議考慮。

此外，委員聽取了政府及港鐵講解票價調整機制的檢討結果，並知悉優化後的機制將於今年

６月起生效。張仁良說，委員歡迎優化後的機制，認為它能更充分回應市民對港鐵票價調整與其

利潤及服務表現掛鈎的關注，同時顧及港鐵應有的財政穩健性，以應付不斷上升的維修及資產更

新開支。當中與香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素及今年的１﹒２％票價特別扣減，會降低港

鐵票價的基線，並對將來票價調整帶來複合的效果，長遠地惠及所有乘客。

委員亦注意到檢討方案會將２０２３年的港鐵票價調整幅度降低約六成至２﹒３％，在經濟

從疫後復蘇的情況下，減輕市民的負擔。（ｂｉ）

