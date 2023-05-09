《再戰明天》美國公布ＣＰＩ，理想汽車公布業績

《經濟通通訊社９日專訊》美國公布ＣＰＩ，及理想汽車公布業績，料為周三（１０日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布４月２７至２８日政策

會議的意見摘要。晚上９：３０ｐｍ，德國經濟部長哈貝克在房地產行業日發表政治主題演說。

１０：００ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會（ＦＰＣ）外部委員威爾金斯在國際貨幣金融機構官

方論壇主辦的會議發表主旨演講；葡萄牙央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員森特諾發表穩定性

報告。



＊日本公布同時及領先指標，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周三本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標，料由９８﹒６升至

９８﹒７；３月領先指標料由９８降至９７﹒９。本港時間２：００ｐｍ，德國公布４月消費者

物價指數，月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒４％，年率升幅料由７﹒４％收窄至７﹒２％。本

港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒４％，

年率升幅料維持於５％，經季節調整料由３０５﹒２４升至３０６﹒２４。

在本港，明日公布業績的公司有：理想汽車（０２０１５）等。（ｗａ）

