  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/05/2023 17:26

長實附屬擬向英國ＲＥＩＴ提建議現金收購要約，涉４﹒８５億英鎊

　　《經濟通通訊社９日專訊》長實集團（０１１１３）公布，公司間接全資附屬公司
Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　Ｕｎｉｔｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，作為競投公司，及在倫敦證券交易所主板的
高級市場上市的房地產投資信託Ｃｉｖｉｔａｓ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｈｏｕｓｉｎｇ　ＰＬＣ，作
為目標公司，已根據英國城市收購及合併守則第２﹒７條，透過監管資訊服務在倫敦證券交易所
聯合發出公告，當中載列經雙方協定關於競投公司將提出建議全現金收購要約以收購目標公司之
全部已發行及將予發行股本的條款。
　　該項交易擬根據英國法律以收購要約方式進行。根據２﹒７公告詳述之收購要約條款，競投
公司將會動用集團目前之現金資源，向接納競投公司提出之收購要約的目標公司普通股持有人支
付每一股目標公司普通股８０便士（相當於約７﹒９４港元）之現金代價。根據收購要約條款項
下的現金代價計算，目標公司全部已發行股本的價值約為４﹒８５億英鎊（相當於約４８﹒１１
億港元）。
　　　以上收購要約的實施將受限於若干條件，包括但不限於：接獲有效的收購要約接納，當中
涉及的目標公司股份數目連同競投公司及╱或其全資附屬公司已持有、收購或同意將予收購的目
標公司股份數目後，合共佔當時在目標公司股東大會上正常可予行使的表決權不少於７５％；及
英國競爭和市場管理局不採取措施禁止完成該收購要約。在收購要約已宣布為無條件且競投公司
接獲對收購要約必要的接納後，英國相關監管機構將被要求取消目標公司股份在倫敦證券交易所
的交易和上市。
　　在符合英國收購守則規定之前提下，競投公司保留權利可全部或部分豁免全部或任何條件，
惟接納條件不可獲得豁免。待條件獲達成或豁免後，收購要約方可完成。
　　集團認為，目標公司為英國具領導地位之社會房屋供應商之一，其社會影響力及盈利模式均
與本集團的投資準則相符，能夠在策略上作出適當配合。在收購要約完成後，集團預期目標公司
將保持其於英國的社會房屋供應商的領導地位。（ｂｎ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/05/2023
《神州經脈》進出口數據顯隱憂　滬指突跳水　中加互相驅逐外交官
人氣文章財經熱話09/05/2023
商湯不獲納入MSCI中國指數　連日下挫創逾4個月低可博反彈？　
人氣文章國際動態09/05/2023
外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國
人氣文章香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金