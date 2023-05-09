長實附屬擬向英國ＲＥＩＴ提建議現金收購要約，涉４﹒８５億英鎊

《經濟通通訊社９日專訊》長實集團（０１１１３）公布，公司間接全資附屬公司

Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｕｎｉｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ，作為競投公司，及在倫敦證券交易所主板的

高級市場上市的房地產投資信託Ｃｉｖｉｔａｓ Ｓｏｃｉａｌ Ｈｏｕｓｉｎｇ ＰＬＣ，作

為目標公司，已根據英國城市收購及合併守則第２﹒７條，透過監管資訊服務在倫敦證券交易所

聯合發出公告，當中載列經雙方協定關於競投公司將提出建議全現金收購要約以收購目標公司之

全部已發行及將予發行股本的條款。

該項交易擬根據英國法律以收購要約方式進行。根據２﹒７公告詳述之收購要約條款，競投

公司將會動用集團目前之現金資源，向接納競投公司提出之收購要約的目標公司普通股持有人支

付每一股目標公司普通股８０便士（相當於約７﹒９４港元）之現金代價。根據收購要約條款項

下的現金代價計算，目標公司全部已發行股本的價值約為４﹒８５億英鎊（相當於約４８﹒１１

億港元）。

以上收購要約的實施將受限於若干條件，包括但不限於：接獲有效的收購要約接納，當中

涉及的目標公司股份數目連同競投公司及╱或其全資附屬公司已持有、收購或同意將予收購的目

標公司股份數目後，合共佔當時在目標公司股東大會上正常可予行使的表決權不少於７５％；及

英國競爭和市場管理局不採取措施禁止完成該收購要約。在收購要約已宣布為無條件且競投公司

接獲對收購要約必要的接納後，英國相關監管機構將被要求取消目標公司股份在倫敦證券交易所

的交易和上市。

在符合英國收購守則規定之前提下，競投公司保留權利可全部或部分豁免全部或任何條件，

惟接納條件不可獲得豁免。待條件獲達成或豁免後，收購要約方可完成。

集團認為，目標公司為英國具領導地位之社會房屋供應商之一，其社會影響力及盈利模式均

與本集團的投資準則相符，能夠在策略上作出適當配合。在收購要約完成後，集團預期目標公司

將保持其於英國的社會房屋供應商的領導地位。（ｂｎ）

